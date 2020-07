Duo rijdt met gestolen brommobiel in op brillenzaak Landsmeer

Agenten vonden midden in de nacht een rode Canta met een draaiende motor bij de winkel. Het voertuig had schade aan de voorkant en de glazen winkelpui was ontzet. Of de inbrekers ook binnen zijn geweest en brillen hebben meegenomen, is voor de politie nog onduidelijk.

Een getuige heeft na de ramkraak twee personen zien wegrijden op een scooter. Ze reden in de richting van het Marktplein. De politie heeft naar deze personen gezocht, maar niet meer gevonden.

De recherche doet nu onderzoekt en is op zoek naar getuigen die in de nacht van zondag op maandag de mogelijke daders in de Canta hebben gezien voor de ramkraak of tijdens de vlucht.