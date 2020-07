Gooise nachttrein stopt vanaf 2022 mogelijk toch ook in Gooise Meren

GOOISE MEREN - De nachttrein door 't Gooi die vanaf eind dit jaar moet gaan stoppen op de stations van Hilversum, moet over twee jaar ook gaan stoppen in Gooise Meren. De gemeente Gooise Meren gaat onderzoeken of het toch deel kan nemen aan het initiatief.

De nieuwe nachttrein gaat vanaf eind dit jaar rijden in de weekenden tussen Utrecht en Amsterdam. De trein komt er op voorspraak van Hilversum, dat een nachtelijke verbinding wil met de twee steden voor bijvoorbeeld uitgaanspubliek.

De trein stopt straks dan ook op alle drie de Hilversumse stations. Hoewel de trein straks wel door Gooise Meren rijdt, stopt hij er nog niet.

Stap naar 24-uurs bereikbaarheid

Dat is gek, meent de lokale VVD-fractie. Gooise Meren heeft straks niet de lusten van de trein, maar wel de lasten. Bovendien zou het de bereikbaarheid van Gooise Meren ook flink verbeteren als de nachttrein er wel zou stoppen. "Een paar jaar geleden was er veel tumult toen de avonddienstregeing van de NS werd gehalveerd. De nachttrein is een initiatief tot een begin van de 24-uurs bereikbaarheid van Gooise Meren en daar mogen wij als gemeente best in investeren", stelt VVD'er Ben Hagens.

Gooise Meren gaat daarom toch onderzoeken of het kan aanhaken en welke animo er voor is. Als Gooise Meren mee wil doen, kost het de gemeente ongeveer 110.000 euro. Het duurt dan wel even voordat de trein ook echt stopt op de stations Naarden-Bussum en Bussum Zuid. Meteen volgend jaar al deelnemen is niet mogelijk. Dat kan pas een jaar later.