Huizen gaat starters op de woningmarkt helpen met kopen eerste huis

Huizen werkt al jaren met startersleningen. Starters op de woningmarkt kunnen aanspraak maken op geld uit dat potje om een deel van hun eerste woning te kunnen betalen. Vaak wordt het geld gebruikt om het gat tussen de verkoopprijs van de woning en de verleende hypotheek te overbruggen.

De leningen zijn populair onder Huizer starters. Dat zorgde er mede voor dat het potje met startersleningen al een tijdje leeg was. Huizen stort er nu dus 300.000 euro in. De laatste keer dat er geld in het potje werd gestort, was drie jaar geleden. Ook toen ging het om 300.000 euro.

Huizen verleent de startersleningen sinds 2006, omdat het niet wil dat jongeren Huizen uit gaan. Er werd destijds mee gestart, omdat er veel jongeren waren die moeite hadden met het kopen van hun eerste huis. De meeste koopwoningen bleken te duur. Een ander heikel punt is dat er weinig huurwoningen vrij zijn in de gemeente.