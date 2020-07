Legobeeld André Hazes op de Dam al na zes dagen onthoofd, beeld wordt weggehaald

AMSTERDAM - Het legobeeld van André Hazes dat zes dagen geleden op de Dam werd geplaatst, is vernield. Het hoofd en zijn hoed liggen in stukken naast het beeld. Inmiddels zijn meer onderdelen van het beeld weggehaald door een onbekend persoon.

Streetart Frankey maakte het beeld in opdracht van ondernemersvereniging Dam en plaatste het vorige week dinsdag op het plein voor het paleis, op de dag dat de zanger 69 jaar zou zijn geworden. Frankey wilde op die manier meteen de betonblokken op de Dam opvrolijken, vertelde hij.

"Omdat het eigenlijk net Legoblokken zijn, leek het me mooi iets met Lego te doen, en de toch wat lelijke blokken een wat meer positieve vibe te geven."

In de smaak

Hoewel de kunstenaar geen vergunning had om het beeld te plaatsen, viel het in de smaak bij velen. Al op de eerste dag gingen tientallen mensen op de foto met Lego-Hazes. "Het is een goede reden om weer naar de Dam te gaan als Amsterdammer, heel vet", zei een voorbijganger.

Passanten probeerden het beeld afgelopen nacht te herstellen, maar dat is blijkbaar niet gelukt. Vanochtend lagen het hoofd en de hoed toch weer naast het beeld. Het is niet duidelijk of de schade gerepareerd kan worden.

'Behoorlijk slecht nieuws'

Streetart Frankey vindt het behoorlijk slecht nieuws dat Lego-Hazes deels aan gruzelementen ligt, zegt hij in een reactie. Maar hij zal geen actie ondernemen. "Ik haal mijn streetart eigenlijk nooit weg. Ik hoop dat de dader het uit zichzelf zal repareren. Of dat ijdele hoop is? Misschien, maar je moet hoop houden."

De ondernemersvereniging laat weten het beeld binnenkort helemaal te zullen verwijderen.