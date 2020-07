Bewoners Bos & Lommer Amsterdam vrezen komst immense woontorens: "Woongenot is weg"

AMSTERDAM - Bewoners rondom de Admiraal de Ruijterweg, langs de A10, maken zich grote zorgen over de komst van honderden nieuwe woningen in hun buurt. Het gaat onder meer om een aantal woontorens van dik veertig meter hoog. "Ik kijk straks recht tegen een wand van woningen aan. We maken ons echt zorgen."

Naast bewoners is ook het bestuur van moskee Badr aan de Willem Leevendstraat er niet gerust op. "Vooral bij het vrijdaggebed en de Ramadan krijgen we heel veel bezoekers. En we hebben nu al last van te weinig parkeerplaatsen. Met het nieuwe plan wordt het minder", vertelt bestuurslid Aziz Smlali.

De zorgen spitsen zich toe op de leefbaarheid van de buurt. Volgens de bewoners is het gebied waar het om draait nu al druk en vrezen dat met de komst van de nieuwbouw het alleen maar drukker zal worden. Het gaat om bijna zeshonderd woningen, verdeeld over een aantal gebouwen. Sommige torens zullen ruim veertig meter hoog worden.

"Als ik hier op mijn balkon zit, kijk ik dus recht tegen een wand van woningen aan. Het licht is weg, de zon is weg. En ja, ook het woongenot"

Marijke Verdonk woont schuin tegenover de moskee en kijkt nu nog vanaf haar balkon op de A10 en het Elsevier-gebouw. Dat uitzicht is straks verleden tijd. "Als ik hier op mijn balkon zit, kijk ik dus recht tegen een wand van woningen aan. Het licht is weg, de zon is weg. En ja, ook het woongenot is weg."

Ze snapt dat er woningnood is in de stad, maar hekelt de schaalgrootte van het aantal woningen in het gebied. "We begrijpen dat mensen graag in Amsterdam willen wonen, dat willen we zelf ook. Maar het moet niet zo buitenproportioneel in een woonwijk zoals die hier is."

Buurtbewoner Benno Rewinkel ageert al jaren tegen de plannen van de gemeente. Dat er woningnood is, begrijpen ze allemaal wel, zegt hij, maar de buurt vindt dat de gemeente hen amper heeft betrokken in de besluitvorming. "De essentie is: van wie is de stad? Als we kijken naar het ontwerp - en dan niet naar het bouwvolume, maar naar hoe het is ontstaan - dan kan je toch alleen maar beamen dat er totaal geen relatie ligt met de belendende structuren?"

'Nu relatief weinig woningen in gebied'

De gemeente zegt in een reactie juist intensief contact te hebben gehad met de buurt. "We hebben suggesties mee kunnen nemen zoals bezonning en schaduw van de bewoners die zich zorgen maken om het bouwvolume, maar er is meer nodig dan gedacht en er zal daarin rekening gehouden worden met spreiding van het bouwvolume over de drie plekken waar gebouwd gaat worden", zo zegt een woordvoerder.

Volgens de gemeente zijn er nu juist niet zo veel woningen in het gebied en liggen daar kansen om de woningnood aan te pakken: "We zetten ons ervoor in om het gebied te verbeteren door een autoluwe inrichting en parkeerplaatsen ondergronds te maken. Er zijn nu relatief weinig woningen in het gebied. In het entreegebied Gulden Winckelplantsoen is ruimte om woningen toe te voegen langs de A10."