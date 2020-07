Minister Van Nieuwenhuizen opent A9 Gaasperdammertunnel

Minister Van Nieuwenhuizen: "Ik ben trots dat ik vandaag de Gaasperdammertunnel mag openen. Dit project is een schoolvoorbeeld van bouwen in stedelijk gebied. Ik realiseer me heel goed dat omwonenden lange tijd overlast hebben gehad van de werkzaamheden. Maar het resultaat mag er zijn; zij hebben nu in plaats van een weg, een groot stadspark voor de deur. Daarnaast zorgt deze unieke tunnel voor extra capaciteit op de weg in één van de drukste regio's van ons land.''

"Afgelopen dagen is er nog hard gewerkt om alles af te krijgen. Zo sloten we op 3 locaties de wegen aan op de noordelijke tunnelbuis en verwijderden we asfalt, geleiderails, verkeersborden en verkeerslichten van de huidige A9. Daar waren tussen 1 en 5 juli 450 mannen en vrouwen dag en nacht mee bezig."

Tunnel

De Gaasperdammertunnel is met 3 kilometer de langste landtunnel van Nederland. De tunnel bestaat uit 5 tunnelbuizen met in totaal 11 rijstroken, waaronder een wisselstrook, en heeft als enige in Nederland op- en afritten halverwege de tunnel. Bovenop het dak van de tunnel komt een park dat de wijken Bijlmermeer en Gaasperdam in Amsterdam Zuidoost met elkaar verbindt.

De tunnel maakt onderdeel uit van de A9 Gaasperdammerweg, die tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen verbreed wordt naar vijf rijstroken per rijrichting en een wisselstrook.

In fasen geopend

De Gaasperdammertunnel gaat in fasen open voor verkeer. Vanaf zondag 5 juli rijdt doorgaand en lokaal verkeer richting knooppunt Holendrecht door de tunnel. In september en november van dit jaar volgt doorgaand en lokaal verkeer richting knooppunt Diemen. De wisselstrook voor in de spits volgt in 2026, zodra ook de uitbreiding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht is afgerond.

Weguitbreiding

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project A9 Holendrecht - Diemen is het vierde van de vijf projecten binnen deze weguitbreiding dat in gebruik genomen wordt. Hierna volgt nog de A9 Badhoevedorp - Holendrecht.