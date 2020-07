Rondvliegend puin zorgt voor veel schade bij plofkraak in Amsterdam Oost

AMSTERDAM - Op de Oostelijke Handelskade is vannacht rond 1.30 uur een plofkraak gepleegd op een afstortautomaat van ING. Diverse ruiten in de omgeving sneuvelden en ook een auto werd beschadigd door rondvliegende metalen delen.

De plofkraak vond plaats bij winkelcentrum Brazilië waar een filiaal van ING gevestigd is. Buurtbewoners zagen na een enorme knal een of twee personen heen en weer lopen bij de automaat. Kort daarna werd een scooter gebruikt om te vluchten van de plek van de plofkraak.

Even later hebben bewoners van de Veemkade gezien hoe twee personen een zwarte scooter 't IJ in probeerden te rijden. De scooter kwam echter terecht in een bootje dat daar lag afgemeerd. De politie onderzoekt of het om de scooter gaat die gebruikt is bij de plofkraak.