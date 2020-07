Stoet met trekkers uit elkaar getrokken door politie, boeren verlaten Amsterdam

AMSTERDAM - Tientallen toeterende boeren reden urenlang op trekkers in en rondom Amsterdam, uit protest tegen het stikstofbeleid. Ze reden in colonne, door zelf de kruispunten te blokkeren, maar de politie stak er een stokje voor. "We waren elkaar totaal kwijt. Het was complete chaos", aldus een van de boeren. Het grootste deel van de trekkers is inmiddels de stad al uit.

Melkveehouder René Staal reed uren met zijn vrouw door het Amsterdamse centrum in de hoop uiteindelijk te kunnen demonstreren. "We gaan nu richting huis. We kunnen niet veel meer doen", aldus de boer tegen NH Nieuws.

Op beelden was te zien dat er veel werd getoeterd, de trekkers de kruispunten afsloten en de trekkers in colonne door rood reden. "Dit deden we om bij elkaar te kunnen blijven."

Volgens de politie is van tevoren contact geweest met de boeren over deze actie. "We hebben de boeren verteld dat het ongewenst is dat ze over de grachten rijden in verband met de zwakke kades." De afspraak was dat de boeren een rondje door de stad zouden rijden en weer weg zouden gaan.

Waarschuwing

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie laat weten dat er geen ongeregeldheden waren. Boer Staal zegt dat er toch twee trekkers naar de Dam konden komen en de politie daar boos over was. "We werden staande gehouden en gewaarschuwd dat wij dat niet moesten proberen."

Tientallen trekkers arriveerden rond negen uur anuit Edam in de hoofdstad, in de hoop daar te kunnen protesteren tegen de plannen van het kabinet. "We wilden naar de Dam, maar dit mocht niet. Toen zouden we naar het Rembrandtplein, maar dit bleek ook niet te kunnen", zei Staal via de telefoon tegen NH Nieuws, terwijl hij over de snelweg reed.

