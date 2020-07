'Tiny Offices' een van de ideëen bij aftrap nieuw participatieplatform Bergen

BERGEN - Het kersverse participatieplatform Ons Bergen is van start. De initiatiefnemers willen voor betere participatie en meer draagvlak zorgen in Bergen, een gemeente waar inwoners en bestuur elkaar de afgelopen jaren maar niet leken te vinden als het om eensgezindheid over plannen en projecten ging. Met het pitchen van tientallen nieuwe ideeën van inwoners aan de wethouder, is het platform nu echt begonnen.

Wat een zonnige presentatie had moeten worden op klapstoelen voor de deur bij het Bergense gemeentehuis, werd uiteindelijk een knus samenzijn in het gemeentelijke fietsenhok. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen sowieso niet beschikbaar, en de regen dwong de deelnemers dan maar uit te wijken naar de stalling. Een van de pitches kwam van Bram Hoed uit Schoorl. Samen met zijn compagnon Warja Nijdam uit Broek op Langedijk wil hij 'Tiny Offices' bouwen van het productiehout van de Schoorlse duinen. De mobiele natuurkantoortjes moet ook daar komen te staan. Tekst loopt verder onder de video, waarin Bram zijn plannen toelicht:

Het regende ideeën bij aftrap nieuw participatieplatform - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

De druk notities makende wethouder Arend Jan van den Beld kon achteraf geen beloftes doen aan de plannenmakers. "Ik hoop wel dat we sámen stappen kunnen zetten om de ideeën verder te brengen. Dat we niet weer over een jaar in het fietsenhok staan met regen." Eelke Veenstra, de woordvoerder van Ons Bergen, kijkt tevreden terug op het 'klapstoelenoverleg'. "Er waren zo'n twintig pitches van allemaal positieve ideeën om dingen te verbeteren of mooier te maken. Dat is mooi om te zien." Naast de Tiny Offices, waren er onder meer voorstellen van inwoners voor surftherapie, muzieklessen, een nieuwe school, extra invulling voor een kerk, de ontwikkeling van een recreatieplasje en de bouw van tiny houses.