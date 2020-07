82-jarige Heemstedenaar alsnog geridderd in bijzijn van familie

HEEMSTEDE - Hans Kerkhoff (82) hoefde niet met een smoesje naar het gemeentehuis te worden gelokt vandaag. In april hoorde hij al telefonisch van burgemeester Astrid Nienhuis dat hij een lintje zou krijgen voor meer dan vijftig jaar vrijwilligerswerk. Maar ondanks dat de verrassing eraf was, was het een bijzondere aangelegenheid om dan toch geridderd te worden in het bijzijn van zijn familie.

Hans Kerkhoff zou geridderd worden tijdens de jaarlijkse lintjesregen op de dag voor Koningsdag, maar het coronavirus gooide roet in het eten; de uitreiking die traditioneel in het geheim wordt georganiseerd door de gemeente en familie, kon niet doorgaan.

De heer Kerkhoff werd wel persoonlijk gebeld door de burgemeester op die dag. "Ze vroeg aan mij of ik wist welke dag het was? Ik zag vlaggen hangen en dacht dat het verkeerd was, omdat het nog geen koningsdag was." Maar even later viel het kwartje en werd hem duidelijk dat hij een lintje zou krijgen voor z'n vele vrijwilligerswerk.

"Het was zo jammer we toen afstand moesten houden en we hem niet even konden knuffelen", vertelt zijn dochter Hilde Kerkhoff. "Er kwamen wel mensen voorbij om te wuiven."

De uitreiking liet ruim twee maanden op zich wachten, maar was daarom vandaag misschien wel extra bijzonder. "Toen ik hem belde in april was de heer Kerkhoff blij verrast, maar het was niet de manier waarop ik dit eigenlijk wil doen", vertelt burgemeester Astrid Nienhuis aan NH Nieuws. "Ik ben heel blij dat het vandaag fysiek kon, dat we elkaar kunnen zien en spreken."

50 jaar vrijwilligerswerk

Hans heeft zich meer dan vijftig jaar ingezet als vrijwilliger op veel verschillende gebieden. Zo is hij actief geweest voor de kerk, natuur en vluchtelingen. Volgens z'n dochter Hilde had hij maar weinig vrije tijd. "Toen ik dit lintje ging aanvragen voor m'n vader moest ik ook precies uitzoeken wat hij allemaal heeft gedaan en hoeveel tijd hij daaraan heeft besteed en eigenlijk was hij gewoon nooit vrij. "

Zelf beaamt de heer Kerkhoff dat wel een beetje. "Ik was wel vaak weg en dat gaf natuurlijk ook wel eens spanningen." Zijn vrouw Elly vindt dan ook dat het tijd wordt om een stapje terug te doen. "Als ze nu bellen of hij met de collectebus wil lopen, dan zeg ik; weet je wel hoe oud hij is?"

Maar helemaal stoppen met vrijwilligerswerk, dat ziet Hans zelf niet zitten. "Dat kan ik niet zo goed he?!", lacht hij. "Maar ik moet natuurlijk ook een beetje rekening houden met m'n vrouw."