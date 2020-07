Scootmobielhelden racen door weer wind naar finish: "We zijn echte diehards"

WEESP - Lekker touren door Weesp op de scootmobiel. Dat kon de afgelopen vier dagen tijdens de speciale route die Sportief Weesp had uitgezet. Vandaag kwamen de tien deelnemers na zestig kilometer aan bij de finish: de Grote- of Sint-Laurenskerk aan de Kerkstraat in hartje Weesp.

De rit op de laatste dag werd ingekort vanwege het regenachtige weer. "Het was koud, het is vandaag niet leuk", klaagt een vrouw, maar ze is wel trots de vele kilometers te hebben volbracht. "We zijn echte diehards", grapt een ander die een bos mooie bloemen van de wijkverpleegkundige heeft gehad.

Quote "Het is fantastisch om op die scootmobiel te zitten, dit is mijn auto!" deelnemer scootmobielrace

Door de coronamaatregelen is het maandelijkse scooteruitje een paar keer niet doorgegaan. De organisatoren van Sportief Weesp hielden daarom deze week een soort inhaalslag met vier dagen achtereen op de scooter door het landschap van Weesp, tot genoegen van de deelnemers. "Het is fantastisch om op die scootmobiel te zitten, dit is mijn auto." Buurtsportcoach Ingmar Kolbrink: "Sommige zagen het als een bevrijding, die ze wilden vieren met zestig kilometer rijden, medailles en de wethouder erbij." Ook wethouder Astrid Heijstee, die de medailles uitdeelde, is blij met de scootertocht. "Het is ook het contact tussen de mensen, daar hebben ze gewoon behoefte aan. Fijn dat het zo'n grote groep is en dat ze ook met dit weer er gewoon op uit gaan."