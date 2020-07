Babyolifantje spettert met water tijdens eerste bad

AMSTERDAM - Het olifantje dat twee maanden geleden werd geboren in Artis, heeft een bad in zijn stal gekregen. Op een filmpje van de dierentuin is te zien hoe het jonge beestje aan het genieten is van het water.

Dat het Aziatische olifantje het water zo kan waarderen is niet gek volgens Artis. "In de natuur spelen olifanten veel met water en sproeien ze zichzelf onder met modder voor de huidverzorging. Ook zwemmen ze graag."

Het olifantje werd op 4 mei geboren en die bevalling ging razendsnel. In één minuut was het gepiept. In totaal leven er nu vijf Aziatische olifanten in Artis. Het olifantje is het vijfde kalf voor de matriarch van de kudde, moeder Thong Tai.