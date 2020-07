Jong AZ-trainer Vonk tevreden over afgelopen seizoen

WIJDEWORMER - Michel Vonk kijkt - ondanks dat het een vreemd jaar was - positief terug op het afgelopen seizoen. De trainer van Jong AZ eindigde op de veertiende plaats met zijn ploeg en Jong AZ was bovendien het enige team dat De Graafschap in deze competitie wist te verslaan.

"We hebben hier mooie, goede wedstrijden gespeeld", begint Vonk (52), die het afgelopen jaar samen met Koen Stam hoofdtrainer was van de Alkmaarse beloften. "We hebben goede uitslagen neergezet en als enige van alle clubs gewonnen van De Graafschap. We hebben ook hele leuke uitwedstrijden gespeeld. Excelsior-uit (3-3, red.) bijvoorbeeld."

Enthousiaste groep

Omdat Stam komend seizoen op zoek gaat naar een andere uitdaging, vormt Vonk het aankomende jaar een trainersduo met Kenneth Goudmijn. "Het was een verrassing dat de competitie toch nog wel wat eerder begint dan verwacht", zegt Vonk. "We hadden rekening gehouden met medio september en het wordt nu al eind augustus. De voorbereiding is dus gewoon net aan zes weken. We hebben mooie wedstrijden gepland in de voorbereiding met een hele grote, enthousiaste groep. Ze willen allemaal knokken voor hun plekje dus dat wordt heel leuk."

Bekijk het hele interview met Michel Vonk in bovenstaande video