Vernielingen bij zorgboerderij in Badhoevedorp: "Wij willen het juist mooi maken"

BADHOEVEDORP - Zorgboerderij de Badhoeve heeft last van vernielingen. Een paar weken geleden gooiden, naar het schijnt jongeren, een ruit kapot en vannacht zijn alle eieren voor de voedselbank gestolen. Ronald de Vre van de zorgboerderij is erg ontdaan: "Voor het eerst sinds acht jaar hebben we camera's opgehangen."

Ze waren helemaal in hun nopjes met de nieuwe blokhut, maar de afgelopen weken is hij verschillende keren ten prooi gevallen aan vernieling. Een paar weken geleden is er een ruit ingegooid en vannacht is de deur van de eierkast opengebroken. In deze kast stonden eieren klaar voor de voedselbank, maar deze zijn allemaal meegenomen.

"Het lijkt wel of ze zich vervelen nu alles dicht is," zegt Ronald de Vre. "Wij hebben nooit eerder te maken gehad met vernielingen, maar de laatste tijd helaas wel. Het doet ons pijn, want wij willen Badhoevedorp mooi maken. Daar werken ook een hoop vrijwilligers aan mee."

Jeugd

Ronald plaatste een bericht over de vernielingen in de Facebookgroep Badhoevedorp vroeger, nu en de toekomst. Onder het bericht zijn verschillende reacties te lezen van mensen die denken dat de vernielingen worden aangericht door jeugd.

De zorgboerderij gaat de schade weer laten maken, helaas lopen de kosten wel op: "Wij zijn een stichting, dus we hebben altijd te maken met donaties."

Er is aangifte gedaan bij de politie en volgens Ronald rijdt de handhaving ook vaker langs, maar de vernielers zijn nog niet gepakt.