Sneijder sluit terugkeer op het veld niet uit en wil trainer worden

AMSTERDAM - Wesley Sneijder is niet bang dat hij niet meer fit genoeg kan worden om mee te komen bij FC Utrecht. Desondanks weet hij nog niet of hij in gaat op de roep van de supporters van de club om nog een jaartje in De Galgenwaard te komen voetballen. Wat Sneijder wel zeker weet, is dat hij de trainerskant op wil gaan. Dat zei de recordinternational van Oranje zaterdag bij NH Radio Sportcafé.

"Ik moet eerst nog eens even kijken hoe het allemaal zit", begint Sneijder, wanneer er gevraagd wordt of hij al heeft besloten om als speler terug te keren op het veld bij FC Utrecht. "Ik ga eerst alles even rustig evalueren. Ik zie wel hoe ik er over een paar maanden voor sta en dan kunnen we altijd nog zien hoe of wat."

Sneijder, die zijn laatste wedstrijd officiële wedstrijd als betaald voetballer eind 2018 speelde in Qatar, weet wel dat hij sowieso weer fit wil worden. "Dat wil ik gewoon en dat had ik al besloten voor de ideeën van de afgelopen dagen", vertelt hij. "Ik ga bijvoorbeeld in de voorbereiding meedoen met mijn 'clubbie' DHSC in Utrecht. Als ik over tien weken denk dat ik het toch allemaal wel weer leuk vind, dan ziet de wereld misschien weer er heel anders uit. Ik moet eerst kijken hoe ik het de komende weken ga invullen. De actie van de supporters heeft me wel getriggerd. Bovendien is Utrecht mijn stad, dus dat lijkt me leuk. Verder moet ik het eerst laten bezinken en kijken hoe ik er voor sta."

365 wodkaflessen

Volgens Jack van Gelder is de Utrechter inmiddels wel '365 wodkaflessen verder. Toch denkt Sneijder nog fit genoeg te kunnen worden om in de eredivisie mee te kunnen. "Natuurlijk, ik zie er niet zo uit als Arjen Robben. Maar ik heb me hele leven lang gesport. Dus als je dat weer oppakt en de knop omzet dan is dat zo weer terug."

Wat Sneijder in ieder geval wel voor ogen heeft, is trainer worden. "Die ambitie is in de afgelopen jaren wel gaan groeien", legt hij uit. "Ik ga ook zeker bekijken hoe snel ik dat allemaal kan behalen. Ik heb geen zin om twee jaar lang ergens praktijk te lopen, dat vind ik allemaal lastig. Ik wil met de KNVB in gesprek hierover en het liefst op zeer korte termijn. Ik zie het niet zitten om twee jaar theorieles in een lokaal in Zeist te zitten. Ik ben express op m'n veertiende, vijftiende van school gegaan.."