Opnieuw vrouwen op straat beroofd van sieraden

ZWANENBURG - Er zijn opnieuw vrouwen beroofd van hun sieraden in onze provincie. Gister was het raak in Zwanenburg en Nieuw-Vennep. En dit is niet voor het eerst. De laatste tijd worden er meerdere vrouwen beroofd van kettingen of armbanden, meestal zijn de slachtoffers al wat ouder. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de berovingen.

Gister was het eerst raak op de Sparrenlaan in Zwanenburg. Een 84-jarige vrouw werd daar rond 11.30 uur beroofd van haar ketting. De gouden ketting werd afgerukt toen de dader langskwam op een bromfiets. Van de man is het volgende signalement bekend: slank postuur, lichte huidskleur en kort blond haar. Hij was gekleed in een lichtkleurig vest.

Later op de dag gebeurde het in Nieuw-Vennep. Rond 17.15 uur werd er bij een 73-jarige vrouw een gouden armband afgerukt. De man ging er hier ook op een bromfiets vandoor. De verdachte had een slank postuur en droeg een donkergrijs jack met een blauw petje.

Eerdere berovingen

Eerder deze week is een 69-jarige vrouw van haar ketting beroofd in Haarlem, daarnaast zijn er de afgelopen tijd meerdere vrouwen van hun ketting beroofd in 't Gooi. Of deze zaken met elkaar te maken hebben is volgens de politie nog niet bekend: "Soms is de werkwijze hetzelfde en soms totaal anders. Of er een verband tussen deze zaken is wordt nog onderzocht."

De politie roept getuigen op te bellen naar 0900-8844.