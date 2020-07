Thais afhaalrestaurant in Oudorp overvallen

Een buurtbewoonster liep met haar hond buiten en kwam uit de steeg tegenover het afhaalrestaurant, toen het net gebeurd was. "De verkoopster was met de politie aan het bellen en ze waren vrij snel ter plaatse. Ik heb verder niets gezien."

De verdachte, een man van ongeveer 30 jaar oud, is mogelijk met een andere verdachte weggereden op een zwarte scooter richting de Neptunusstraat. "De politie is nog aan mijn deur geweest om te horen of ik iets gezien had, maar ik kon ze verder niet helpen," vertelt de buurtbewoonster verder.



Het verdere signalement van de verdachte is dat hij een slank postuur heeft en zwarte kleding droeg met een zwarte helm. Of het afhaalrestaurant vandaag weer open gaat, is niet bekend.