Volendamse kroegbaas Willem de Beukelaer beslist mee over Oscars

VOLENDAM - Een enorme eer voor Willem de Beukelaer. De stuntcoördinator is officieel jurylid van de Academy Awards. En dat betekent dat hij straks mag mee beslissen over de meest prestigieuze internationale filmprijzen. "Dit is écht wel iets."

Willem de Beukelaer is een grote naam in de filmwereld. In de loop der jaren werkte hij mee aan tientallen films; van Oceans Twelve tot aan Zwartboek. Daarnaast is hij ook eigenaar van Café Ome Jan in hartje Volendam en daar maken ze veel opmerkingen over zijn uitverkiezing. "Gaan ze je Oscar noemen en kan je je haar niet even kammen."

De Volendamse nuchterheid houdt de voormalig stuntman met beide benen op de grond, maar er wordt straks echt wel wat van hem verwacht. Al is dat dit jaar net even iets anders door het coronavirus. "Normaal word je ingevlogen naar Londen of Los Angeles en ga je daar met anderen films kijken. Nu ga ik dat gewoon thuis doen."

Bekijk de video voor het volledige verhaal van Willem de Beukelaer.