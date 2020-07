Marius Wiegman trots op shirt Tankovic: "Een uniek moment"

ALKMAAR - Veel mensen zullen zich het nog herinneren: het doelpunt van Muamer Tankovic tegen Zenit in 2016 waardoor AZ zich verzekerde van overwintering in de Europa League. Voor Marius Wiegman was het al helemaal een bijzondere avond. De Alkmaarder kreeg na afloop van de wedstrijd het shirtje van Tankovic toegereikt.

Wiegman is - naast supporter - ook werkzaam voor een supporterssite van de Alkmaarders. Zodoende sprak hij de Zweedse voetballer al regelmatig. "Ik sprak hem wel geregeld", legt hij uit. "Dat is misschien wel een goed voorbeeld van een speler die ik interviewde die eigenlijk niet zo erg in the picture stond. Dat kon Tankovic altijd wel waarderen. Ik vond het heel mooi dat hij me dat shirtje gaf na de wedstrijd."

De Noord-Hollander is nog steeds trots op het shirt van de inmiddels 25-jarige aanvaller. "Prachtig, natuurlijk. Het was toch wel een uniek moment van een unieke speler. Het kwam er niet altijd helemaal uit, maar hij had natuurlijk wel kwaliteiten. Dat kwam er op dat moment wel helemaal uit. Het was gewoon superleuk voor hem, goed voor de club en bovenal een heel mooi moment."

Bekijk de volledige reportage met AZ-supporter Marius Wiegman in bovenstaande video