Sluiting Montessori Heerhugowaard zorgt voor ongeloof bij ouders en docenten: "Moedwillig kapotgemaakt"

HEERHUGOWAARD - De Montessorischool in Heerhugowaard houdt na meer dan veertig jaar op met bestaan. De daling van het leerlingenaantal is de uiteindelijke doodsteek. Veel ouders en verzorgers van de 89 kinderen voelen zich belazerd en in de steek gelaten door het bestuur van Allente, de overkoepelende onderwijsorganisatie. "Deze school is moedwillig kapotgemaakt en kinderen en leraren zijn de dupe", zegt Mark Slatman, vader van een leerling tegen NH Nieuws.

Die boodschap schiet bij veel ouders in het verkeerde keelgat en zorgt voor enige paniek. In Heerhugowaard wordt namelijk op geen enkele andere school Montessori-onderwijs gegeven en dat betekent dat de bovenbouwkinderen óf van onderwijsvorm moeten veranderen, óf naar de 1e Montessorischool in Alkmaar (ook van Allente) moeten uitwijken.

Ook begrijpen ze niet waarom niet is gekozen voor een andere, minder vergrijsde buurt in Heerhugowaard. De tienduizenden euro's die ouders samen in de school, de school, les- en speelmateriaal en de renovatie van het schoolplein hebben gestoken, gaan in rook op, aldus woedende ouders.

De sluiting van de school en het verdwijnen van het Montessori-onderwijs uit Heerhugowaard valt bij veel ouders rauw op hun dak en had volgens sommigen voorkomen kunnen worden. Bij ouders bestaan vermoedens dat bewust niet is ingegrepen. Zo had het bestuur volgens hen kunnen proberen om het leerlingenaantal op te krikken door middel van meer reclame.

Volgens veel ouders laat de overdracht van leerlingen aan nieuwe scholen ernstig te wensen over. Zo zou er vanuit Allente, de onderwijsorganisatie waar naast de Montessorischool nog vijftien scholen onder vallen, geen mogelijkheid zijn gegeven tot inzage in overdrachtsdossiers met de resultaten en voortgang van de scholieren. Ook is niet duidelijk of de kinderen 'over' zijn naar de volgende klas, laat een ouder weten aan NH Nieuws.

Basisscholen in Nederland hebben verschillende onderwijsvormen. Zo is het Jenaplanonderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs, net als bijvoorbeeld daltononderwijs, montessorionderwijs of vrije scholen. Bij Montessori-onderwijs wordt gekeken naar de behoefte van het kind: is hij of zij toe aan lezen, dan wordt gestart met lezen. Jenaplanscholenmaken werken in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw met stamgroepen: leerlingen van verschillende leeftijden en verschillende ontwikkelingsniveau's zitten bij elkaar. Bij Allente zijn scholen met allerlei onderwijsvormen aangesloten.

Ouders wordt gevraagd een enquête in te vullen, om zo te inventariseren of het aantal van achttien leerlingen haalbaar is. De evaluatie daarvan zou in april plaatsvinden, maar werd door de coronacrisis een maand uitgesteld. Ouders zaten acht weken in spanning of hun kind in Heerhugowaard op de Montessorischool kon blijven. Van der Schilden: "Ik had oprechte hoop dat ik het leven van mijn kind niet op zijn kop hoefde te zetten, de hoop dat het misschien toch nog goed zou komen. Ik wil niets liever dan mijn kinderen gelukkig zien en vooral onbezorgd."

"Het nieuwe plan was helemaal niet wat ons was beloofd en is ook niet goed voor mijn zoon"

Op 12 mei wordt tijdens een digitale meeting duidelijk dat het aantal van achttien leerlingen voor de bovenbouw behaald is (de onderbouw had een aparte meeting; het is voor NH Nieuws niet duidelijk wat daarin is besproken). "Volgens de belofte van het bestuur was dit genoeg. Dus we dachten 'Yes, het is gelukt", aldus een ouder.

Maar op die belofte komt het bestuur terug: in een brief aan ouders en verzorgers laat Allente weten dat het doel van achttien leerlingen onverantwoord zou zijn, omdat dit betekent dat in 2021 nog maar negen kinderen zouden overblijven. "Het bestuur opperde toen ineens weer een andere mogelijkheid, waarbij alsnog een andere onderwijsvorm zou worden gegeven en in groep 8 zelfs op een andere school, gehusseld met andere leerlingen. Het nieuwe plan was helemaal niet wat ons was beloofd en ook niet goed voor Bram", vertelt Van der Schilden. Zij en vijf andere ouders gingen daar dan ook niet mee akkoord.

