Koningspython ineens foetsie en kruipt ergens over straat: "Als je 'm ziet, pak hem op!"

ZWANENBURG - Niet schrikken als je in Zwanenburg ineens een slang voorbij ziet glibberen. Een heuse koningspyhton is ontsnapt uit zijn woning aan de Populierenlaan en schuilt nu in het gras aan de overkant. Maar niet gevreesd: "Hij is niet gevaarlijk voor huisdieren of mensen", aldus Rob Dumont van de reptielenopvang.

Dumont is met zijn team al een paar dagen op zoek naar de wurgslang. "Hij is ongeveer een meter lang, dus in de begroeide bosjes vind je hem niet makkelijk." Het is daarom wachten op warm weer. "We hopen op heel veel zon, want het dier gaat zich dan opwarmen in de zon en komt dus uit de bosjes. Dan gaat hij vermoedelijk het liefste op asfalt liggen."

Hoe het beestje zijn huis heeft kunnen verlaten is nog onbekend. "Het baasje woont op de derde etage, dus hij moet naar benenden gekropen zijn." Op een ochtend was de python namelijk opeens foetsie. "Hij slaapt normaal altijd met zijn slang om zijn nek. Dat geeft ook wel aan hoe ongevaarlijk het dier is." Mocht jij hem tegenkomen, moet je dus juist niet terugdeinzen. "Als je het durft, is oppakken het beste. Probeer hem anders bij de bosjes weg te houden." Volgens Dumont moet het beestje binnen de komende vijf dagen wel echt gevonden worden. "Anders krijgt hij door de kou een longontsteking en dat overleven dit soort slangen niet." Kort gespot Op Facebook is een foto te zien van de slang op de stoep voor de woning. Buurtbewoners durfden het beestje niet op te pakken. "Als je dat wel doet, gebeurt er echt niks. Hij rolt zich alleen op om zijn kop te beschermen", stelt Dumont de buren gerust voor een volgende keer.