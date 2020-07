'Levensgevaarlijke' weg N240 wordt dit jaar nog aangepakt

Hoogervorst is dan ook blij dat er begonnen wordt om de weg veiliger te krijgen. "Het is belangrijk dat de veiligheid van de N240 snel wordt verbeterd. Er zijn in het recente verleden met regelmaat meldingen gedaan van gevaarlijke situaties. Ik zal de komende plannen goed monitoren," vertelt hij in een reactie.

Provinciaal Statenlid Wim Hoogervorst stelde onlangs aan Gedeputeerde Staten vragen over de gevaarlijke weg. Volgens hem heeft Veilig Verkeer Nederland al meerdere keren aangekaart dat de N240 levensgevaarlijk is en constateerde hij zelf ook dat de weg uitnodigt om hard te gaan rijden.

Verkeersveiligheid verbeteren

De provincie begint na de zomer met werkzaamheden tussen het Wagenpad in Middenmeer en de Oosterterpweg in Wieringerwerf. De rest van het tracé moet opnieuw worden aanbesteed en volgt later.

Om de weg veiliger te maken komt er verharding langs de berm en worden kruispunten meer herkenbaar gemaakt dankzij extra verlichting. Ook komen er rammelstroken, dit zijn een soort ribbels die een automobilist moeten waarschuwen voor een gevaarlijke verkeerssituatie.



In de afgelopen jaren (2014-2019) zijn er in totaal 80 ongelukken gebeurd op de N240, aldus de provincie. In 2019 waren er zelfs 16 ongelukken, dat is meer dan in die jaren ervoor.