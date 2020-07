Jeugdzorgbudget voor dit jaar in regio Zaanstreek-Waterland nu al op

ZAANSTAD - "Het water staat ons aan de lippen", zegt Songül Mutluer, voorzitter van het wethoudersoverleg Jeugd Zaanstreek-Waterland. Na een half jaar is het budget voor specialistiche jeugdzorg in de regio op. Volgens de Zaanse wethouder komt het niet omdat er verkeerd gebudgeteerd is, maar omdat er te weinig geld uit Den Haag komt.

Geld voor jeugdzorg nu al op - NH Nieuws

Ruim een derde van de zorgaanbieders in de regio Zaanstreek-Waterland hoeft geen geld meer te verwachten uit de regio omdat ze de afgesproken vergoeding al bereikt hebben. Dat er te weinig gebudgetteerd is komt volgens Mutluer omdat er te weinig geld van het Rijk komt. "En dan is het niet meer dan logisch dat het budget op is."

Quote "We kunnen dit alleen opvangen als het Rijk voldoende geld geeft" Songül Mutluer

De acute zorg zal voorlopig gewaarborgd blijven. belooft Mutluer. Maar voor nieuwe aanmeldingen zal een wachtlijst komen, omdat er gezocht moet worden naar lichtere zorg. Jongeren die zich nu melden krijgen dus niet de zorg die ze nodig hebben maar de zorg die geleverd kan worden. Ook zal er gekeken worden of de nieuwe aanvragen ondergebracht kunnen worden bij andere aanbieders die nog niet over het budget zijn gegaan. Volgens de wethouder staan de gemeenten in de regio met de rug tegen de muur omdat ze wel verplicht zijn om de zorg aan te bieden maar dit dus niet waar kunnen maken. "We kunnen dit alleen opvangen als het Rijk voldoende geld geeft." De kans is groot dat er volgend jaar weer een tekort in het budget is. "We hebben het geld niet om het op te hogen."