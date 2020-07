Strijd tegen processierups: "Hoe meer natuurlijke vijanden, hoe minder plaag er zal zijn in het bos"

De eikenprocessierups vormt nog altijd een probleem in het Amsterdamse Bos. Wie in aanraking komt met het kleine kruipertje krijgt al snel last van jeuk. Om de ontmoetingen tussen de rupsen en de bosbezoekers tot het minimale te beperken strijden boswachter Pieter Rust en zijn collega's op talloze manieren tegen de rups.

Dit is slechts een van de manieren waarop de populatie naar beneden wordt gebracht. Ook de vestiging van vogels in het bos wordt gestimuleerd door het plaatsen van zo'n 500 vogelhuisjes.

Op een onlogische plek, op een drukke kruising in het bos, staat een grote boom waar zo'n 40 vleermuizen verblijven. Boswachter Pieter legt uit hoe de vleermuizen bijdragen aan het verjagen van de rups: "Dat is een kolonie rosse vleermuizen. Die eten die processievlinder. Hoe meer vleermuizen je hebt, des te minder vlinders krijg je. Daarmee voorkom je dat die vlinders eitjes gaan leggen."

Of de grootschalige aanpak ook echt zijn vruchten afwerpt is nog een beetje de vraag. Toch is er volgens de boswachter al een verschil merkbaar. "De plaagdruk is er wel maar er zijn minder nesten. Het geeft een heel diffuus beeld eigenlijk." Niet ieder nest heeft namelijk evenveel rupsen in huis. Soms zijn het er enkelen, soms zijn het er duizenden.

De boswachter denkt dat we op de lange termijn nog altijd rekening zullen moeten houden met de aanwezigheid van de processierups in bosrijke gebieden. "Dat dier is er. We willen bereiken dat zo weinig mogelijk mensen daar hinder van hebben. Hoe meer natuurlijke vijanden, hoe minder plaagdruk er zal zijn in het bos."