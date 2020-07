Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: komt er een jong uit het ei van de monniksgieren?

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer hebben de monniksgieren een ei en worden drie jonge ooievaars met de hand groot gebracht.

Zwarte wouwen Er zijn dieren, zoals de alpaca's, die de bezoekers erg hebben gemist, maar er zijn er ook die de rust op het park wel erg lekker vonden. De zwarte wouwen vallen met zekerheid in die laatste categorie. "De wouwen hebben bezoekers nooit leuk gevonden", vertelt dierverzorger Saskia. "Dat merkten we omdat ze veel achterin de volière bleven. Als er bezoekers langskomen vliegen ze op." Dat merkten ook wij: zodra we onze camera voor hun verblijf neer hebben gezet, vliegen ze onrustig alle kanten op. "Wat dat betreft ben ik blij dat we niet meteen grote groepen bezoekers binnen krijgen en het het langzaam opbouwen. Het is toch een kwestie van wennen", vertelt Saskia. Met het gedrag van deze roofvogels is overigens niks mis, want bij mensen moet je uit de buurt blijven, dat weet iedere wouw.

Monniksgieren De monniksgieren hebben van de rust gebruik gemaakt om aan gezinsuitbreiding te werken. Het vrouwtje heeft een aantal weken terug een ei gelegd, maar daarmee is haar klus nog niet geklaard, want het uitbroeden duurt dan nog eens twee maanden. Ondanks de afwezigheid van bezoekers, is het vrouwtje gestoord tijdens het broeden en heeft ze het nest verlaten. Saskia: "Dus we hebben besloten het ei weg te halen om het in de broedmachine te leggen." Zo kon het gieren-ei ook worden getest. Via een speciaal apparaat dat de hartslag signaleert, werd duidelijk dat het ei ook daadwerkelijk was bevrucht. Er breekt een een spannende tijd aan, want jonge monniksgieren hebben ze bij Hoenderdaell nooit eerder gehad.

Quote "Voor ons is het de eerste keer, een ei bij de monniksgieren, dus wij vinden het wel vrij spannend." Saskia verbruggen, dierverzorger

"Wij zullen het groot moeten brengen, want dat zullen onze gieren niet meer doen", legt Saskia uit. Het grootbrengen van monniksgieren is nog een lastige klus. Dat heeft alles te maken met het sterke maagzuur van de gieren. De ouders braken het voedsel uit voor hun jongen en daarbij komt het zuur mee. "En dat kunnen we niet nabootsen", legt Saskia uit. "We weten niet zeker of we dat maagzuur na moeten bootsen en hoe we dat dan moeten doen. Daarover zijn we nu informatie aan het inwinnen. Voor ons is het de eerste keer, dus wij vinden het wel vrij spannend."

Een paar weken later blijkt alle moeite tevergeefs, want het ei is toch niet bevrucht. Saskia: "Het kwam niet uit op de verwachte datum. Toen hebben we het nog een week laten liggen. maar het bleek niet bevrucht te zijn. Ook dit jaar dus geen monniksgieren jong."

Quote "Het is wel jammer, maar wie weet volgend jaar weer een kans." saskia verbruggen, dierverzorger

De verzorgers werden gefopt door het apparaat dat de hartslag waarneemt. Het instrument is heel gevoelig en heeft waarschijnlijk een andere trilling waargenomen. In ieder geval niet die van een gierenjong. Saskia: "Het is wel jammer, maar wie weet volgend jaar weer een kans."

Jonge ooievaars Bij de ooievaars is er meer succes. De vogels die bij de fazanterie zitten, hebben dit jaar meerdere jongen gekregen. Een van de nesten was echter op de grond gemaakt en dat bleek te koud en te nat te zijn voor de jongen. Het drietal wordt nu met de hand groot gebracht. Saskia: "Een van deze drie zal mee gaan doen in de vogeldemonstratie, de andere twee gaan straks weer terug naar de groep. We kunnen dan rustig uitzoeken wie wij het leukste vinden voor de demonstratie. Wie het minst bang is voor mensen."

Jonge ooievaars met hand grootgebracht - NH

