Orkest maakt muziek van het verhaal van violiste Ewa Wagner

HILVERSUM - Ewa Wagner is violiste en schrijfster. Ze speelt al bijna 30 jaar bij het Radio Philharmonisch orkest in Hilversum en ze schreef onlangs het boek Het Tristan Akkoord. Over haar jeugd, maar vooral over haar vader, een Duitse muzikant die het bombardement van Dresden van dichtbij meemaakt. Zijn trauma tekent Ewa's jeugd.

Maar het blijkt toch niet genoeg. Ewa wil schrijven. Over van alles, maar het belangrijkste onderwerp misschien is de relatie met haar vader. Een moeilijke man die na Ewa's oudere zus, liever een zoon had gekregen. Ewa: "Als kind denk je daar niet zo over na. Wij speelden altijd dat ik een jongetje was en dat vond ik prima. Pas toen ik ouder werd, voelde ik: dit is niet ok."

Ewa blijkt ontzettend muzikaal en maakt van muziek haar leven. Na wat omzwervingen komt ze in 1991 in Nederland terecht.

Ewa blijkt ontzettend muzikaal en maakt van muziek haar leven. Na wat omzwervingen komt ze in 1991 in Nederland terecht. Maar het blijkt toch niet genoeg. Ewa wil schrijven. Over van alles, maar het belangrijkste onderwerp misschien is de relatie met haar vader. Een moeilijke man die na Ewa's oudere zus, liever een zoon had gekregen. Ewa: "Als kind denk je daar niet zo over na. Wij speelden altijd dat ik een jongetje was en dat vond ik prima. Pas toen ik ouder werd, voelde ik: dit is niet ok."

Ewa Maria Wagner wordt in 1964 geboren in het communistische Silezië. Het deel van Polen dat voor de oorlog bij Duitsland hoort. Het meisje ontwikkelt een liefde voor taal, maar haar dominante vader wil dat ze viool leert spelen. "Mijn vader vond taal te beperkend. Omdat hij opgroeide met zowel Duits als Pools als taal, waren allebei de talen niet toereikend voor hem. Hij leerde al jong dat je met muziek overal komt. Hij stuurde mij richting de muziek en dat is een groot cadeau geweest."

Ewa leert haar vader en zijn ingewikkelde verleden pas een beetje kennen als zij voor haar boek op onderzoek uitgaat. Zo ontdekt ze dat hij als puber in de oorlog in zijn eentje van Silezie naar Dresden verhuist. "Omdat hij zo'n getalenteerd muzikant was, werd hij door zijn leraar, een SS-officier, naar de muziekopleiding in Dresden gehaald. Maar in 1945 was dat natuurlijk einde oefening."

Bombardement

Wat zij ook niet weet is dat hij het bombardement op Dresden aan het einde van de oorlog van dichtbij meemaakt. "Je moet je voorstellen dat hij als jongen door de hete lava probeert weg te komen. Iedereen die hij op zijn vlucht tegenkomt, is dood. Hij had helemaal niets meer en is te voet teruggereisd naar Silezië. dat heeft hem getekend. Hij was een moeilijke man, die niet makkelijk tevreden te stellen was."





Het boek het Tristan Akkoord is een zoektocht naar haar jeugd en naar haar vader. Maar het blijft niet bij het boek alleen. Ze schrijft ook gedichten. Haar orkest en het Groot Omroepkoor werken in coronatijd samen om teksten op muziek te zetten. Naast werk van oa Ilja Leonard Pfeiffer, wordt ook een gedicht van Ewa op muziek gezet.

Twee liefdes

Ewa: "Het is ontzettend eervol dat een gedicht van mij is uitgekozen. Nu komen mijn twee liefdes, taal en muziek , samen."Ewa is even stil na de vraag wat haar vader hiervan had gevonden. "Ik hoop toch dat hij een klein beetje trots was geweest."