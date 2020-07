Voetbalster Merel van Dongen van Real Betis naar Atlético Madrid

MADRID - Merel van Dongen maakt de overstap naar Atlético Madrid. De 28-jarige voetbalster komt over van Real Betis, waar ze de afgelopen twee seizoenen onder contract stond. Eerder speelde de verdedigster uit Amsterdam voor onder andere ADO Den Haag en Ajax.

"Ik heb een ontzettend mooie tijd gehad bij Real Betis", zegt Van Dongen. "De club is als een familie voor me en ik ben hier een betere en meer ervaren speelster geworden. De ambitie om de stap naar een topclub te zetten heb ik altijd gehad en ik ben daarom heel blij met mijn transfer naar Atlético Madrid. Een club met een rijke historie in het vrouwenvoetbal."

Van Dongen, die het afgelopen jaar met Nederland de finale van het wereldkampioenschap voetbal haalde, kwam 32 keer uit voor Oranje. Ze is de enige Nederlandse speelster bij Atlético Madrid. Vorig seizoen stond ook keepster Sari van Veenendaal onder contract bij de Madrilenen, maar zei maakte deze zomer de overstap naar PSV.