Bart B. krijgt 18 jaar cel voor doden en in stukken zagen vriendin Miranda Zitman

B. heeft wel toegegeven dat hij het lichaam van Zitman in stukken heeft gezaagd, omdat hij haar 'wilde begraven op plekken waar zij het gelukkigst was.' Haar romp werd in een koffer aangetroffen in het water van de Zuider IJdijk in Amsterdam. Haar hoofd en armen begroef hij in de tuin. Haar benen zijn nog altijd zoek.