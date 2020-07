Canta-bestuurder (69) overleden na kop-staartbotsing in Amstelveen

AMSTELVEEN - Een 69-jarige man is gisteren overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk in Amstelveen, een dag eerder. De man botste woensdagmiddag op de Burgemeester Rijnderslaan met zijn Canta achterop een auto die voor een verkeerslicht stond te wachten.

Dat gebeurde rond 12.35 uur. De bestuurder van de Canta werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij gisteren. De 50-jarige bestuurder van de personenauto bleef ongedeerd.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog veel onduidelijk. De politie komt dan ook graag in contact met getuigen of automobilisten die het ongeluk bijvoorbeeld met hun dashcam hebben vastgelegd. Ook informatie over de route die het omgekomen slachtoffer vlak voor het ongeluk heeft afgelegd, is gewenst.