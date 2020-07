FNV: akkoord bereikt met Tata Steel, geen gedwongen ontslagen tot 2026

IJMUIDEN - Tata Steel en FNV Metaal hebben na 25 dagen actievoeren een akkoord bereikt. Dat meldt FNV-bestuurder Roel Berghuis. Volgens hem is de directie onder enorme druk gezwicht.

Volgens FNV zullen er zolang het transformatieprogramma loopt geen gedwongen ontslagen vallen bij de staalgigant. Het werkgelegenheidspact is met vijf jaar verlengd, tot 1 oktober 2026.

Ook zijn er in het akkoord afspraken gemaakt over minder werken voor oudere werknemers. Het huidige generatiepact is met twee jaar verlengd tot en met eind 2024.