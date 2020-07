Heerhugowaarders voelen zich vaker veilig

HEERHUGOWAARD - De veiligheidsbeleving in Heerhugowaard is verbeterd. Het gevoel van onveiligheid is afgenomen en inwoners geven de leefbaarheid in Heerhugowaard als rapportcijfer een 7,6. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor, die is uitgevoerd door het CBS in samenwerking met I&O Research.

De Veiligheidsmonitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd en geeft inzicht in de beleving van inwoners van de leefbaarheid en veiligheid van hun woonbuurt. Daarnaast ontvangen inwoners vragen over het functioneren van de gemeente op het gebied van veiligheid en de tevredenheid over de politie.

De resultaten zijn een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Heerhugowaarders beoordeelden de leefbaarheid in hun wijk in 2017 met een 7,4 en in 2013 met een 7,3.

Weltevree

Ruim één op de tien deelnemende inwoners van Heerhugowaard geeft aan dat hij of zij zich wel eens onveilig voely in de buurt. In 2013 was dit nog 20 procent. Vrijwel niemand voelt zich regelmatig onveilig in hun eigen buurt. Ook is er een zichtbare verbetering in de tevredenheid over het functioneren van de gemeente wat betreft de de aanpak van leefbaarheid en veiligheid.

Fysieke verloedering

Ondanks dat er minder sociale overlast in de buurt wordt ervaren, vinden Heerhugowaarders wel dat de omgeving fysiek verloedert. Verder vinden inwoners dat de criminaliteit is toegenomen. Cijfers spreken dit beeld echter tegen. Na een jarenlange daling is het criminaliteitscijfer inmiddels stabiel.