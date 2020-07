Basisschool Grootebroek en moeder zoeken oplossing voor conflict: 'Kind misschien naar andere school'

GROOTEBROEK - Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen de schoolleiding van basisschool 't Palet en de echtgenote van de man die woensdagavond met een auto het schoolgebouw inreed . De man deed dat omdat zijn zoon, leerling op de school, en diens vriendje na de zomervakantie niet langer bij elkaar in de klas zullen zitten. De schoolleiding en de moeder zijn in gesprek over wat er is gebeurd en wat het beste voor het kind is. De vader zit nog altijd vast.

Donderdag heeft de schoolleiding van 't Palet een bezoek gebracht aan de moeder van de jongen, om in gesprek te gaan over hoe zij de toekomst samen zien. Het gesprek vond plaats bij moeder thuis onder begeleiding van maatschappelijk werk. "Het is goed om in contact te staan met de moeder over hoe we nu samen verder moeten", vertelt directeur Jan van Berkum. "Ze heeft ons waardevolle inzichten kunnen geven over hoe zij tegen de situatie aankijkt en hoe we samen tot een oplossing kunnen komen."

Moeder is flink aangeslagen volgens Van Berkum. "Ook zij had dit niet zien aankomen. Nu dringt het besef bij haar door wat er is gebeurd. Ze voelt zich machteloos. Gelukkig krijgt zij hier ondersteuning bij." Tijdens het gesprek zijn volgens de directeur geen nieuwe pijnpunten naar boven gekomen. "Het incident ging inderdaad om het feit dat de jongen niet bij zijn vriendje in de klas mocht. Van onderliggende problemen met de school hebben wij van de moeder geen signalen gekregen."

Oplossing voor de toekomst

De jongens toch bij elkaar in de klas plaatsen maakt geen deel uit van de oplossing, zegt Van Berkum stellig. "Wij zullen door dit soort acties zeker niet toegeven aan de wens van ouders en de jongens toch bij elkaar in de klas plaatsen."

Het uit elkaar plaatsen van kinderen in het speciaal onderwijs is volgens Van Berkum geen ongebruikelijke maatregel. "Het belang van de kinderen staat altijd voorop en dat betekent dat wij kijken welke leersituatie het beste is voor het kind en zijn leerweg. Elk jaar of elk half jaar kijken wij nauwkeurig welke leerstof, welke leerkracht en ook welke leerlingen er het beste bij een kind passen. Waar nodig passen wij dat aan. De belangrijkste vraag is: wat heeft dat kind nodig?"

De moeder is volgens Van Berkum erg bezig met de vraag hoe deze gebeurtenis de plek van haar kind op de school beïnvloedt: "Ze maakt zich zorgen over hoe andere kinderen en andere ouders naar haar kind kijken straks. We zoeken samen naar een oplossing, maar het zou best kunnen dat dat betekent dat een andere school beter is voor het kind. We moeten door met elkaar: dus een oplossing zal er moeten komen."

Nog vast

José van Dijk, woordvoerder van de politie, laat weten dat de vader die woensdagavond met een auto de school inreed nog steeds wordt vastgehouden. Hij is in afwachting van voorgeleiding voor de rechter-commissaris. Wanneer dit gebeurt, is nog onduidelijk. Ondertussen doet politie verder onderzoek naar het voorval.