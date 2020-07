Kermisexploitanten demonstreren bij Mediapark in Hilversum: "Dit is een noodkreet"

HILVERSUM - Tientallen kermisexploitanten hebben vanmorgen korte tijd met vrachtwagens, woonauto's en attracties gedemonstreerd bij het Mediapark in Hilversum. De exploitanten vroegen aandacht voor de lastige situatie waarin ze verkeren. Ondanks dat een kermis weer is toegestaan, zouden ze geen vergunningen krijgen van de lokale overheden.

"Dit is echt een noodkreet", vertelde exploitant Karin Blokker tijdens de demonstratie. "We krijgen amper financiële steun van de overheid. Sinds oktober staan we al stil. Deze sector heeft altijd zijn eigen broek op kunnen houden maar zo'n lange adem hebben we niet. We horen niks van minister Mona Keijzer en voelen ons vreselijk gepasseerd."

Geen blokkade

Een woordvoerder van de gemeente Hilversum liet weten dat de onaangekondigde actie werd gedoogd. De actievoerders zijn vrijdagochtend rond 04.00 uur vanuit Den Haag naar het Mediapark gegaan.

De demonstranten zijn rond 09.00 uur weer vetrokken omdat volgens Blokker het doel bereikt is: "We hebben met veel media gesproken. Daarnaast hebben we ook de hele nacht niet geslapen dus het is wel even welletjes zo."