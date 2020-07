Haarlem Haarlemse leerlingen krijgen diploma in pitstraat circuit Zandvoort: "Dit vergeet ik nooit meer"

HAARLEM - Leerlingen van het Eerste Christelijk Lyceum Haarlem hebben een onvergetelijke diploma-uitreiking achter de rug. Vanwege de coronamaatregelen was dat niet mogelijk in school, dus moest er een alternatieve locatie gevonden worden. En dat werd er niet zomaar één, want hoe mooi is het als je je diploma in de pitstraat van het circuit in Zandvoort mag ontvangen?

In totaal zeven havo en vwo-klassen komen donderdagavond naar het circuit van Zandvoort. Ze mogen natuurlijk niet allemaal tegelijk de pitstraat in, het gaat klas voor klas. Om half zeven is de eerste aan de beurt. Zo'n dertig havo-leerlingen verzamelen zich op een groot parkeerterrein bij de ingang van het circuit. Alle auto's zijn feestelijk uitgedost, de sfeer is uitzinnig.

Leerlingen van het ECL wachten bij het circuit in Zandvoort op diploma-uitreiking - NH NIeuws

Alleen een krabbel En dan is het zover. Met harde opzwepende muziek worden de auto's in de pistraat door de net zo uitzinnige docenten ontvangen. Voor de pitboxen staan tafeltjes, waar de diploma's al klaar liggen. Er is alleen een krabbel nodig van de geslaagde, om het tempo er een beetje in te houden. Er volgen namelijk nog zes klassen. Maar dat betekent niet dat het onpersoonlijk wordt, vertelt rector Hans van der Valk. "Zo snel als het verwisselen van de banden bij een echte pitstop zal het niet gaan. We doen het wel met aandacht. In de map zit naast het diploma ook een persoonlijke speech die normaal uitgesproken zou zijn." Hun namen worden worden opgenoemd en knallen door de luidsprekers, iedereen applaudiseert voor elkaar. "En er mag even gedanst worden met elkaar hoor!", klinkt het als de handtekening is gezet. En dan moet het mooiste nog komen. Want ze mogen ook nog een rondje over het vernieuwde circuit rijden.

Leerlingen van het ECL Haarlem op het circuit van Zandvoort - NH Nieuws

Eén van de geslaagde leerlingen is Kaya Lima. Hij komt op de meest indrukwekkende manier de pitstraat binnen rijden. Voor de gelegenheid heeft hij namelijk een tuinstoel op het dak van de auto vastgemaakt. Zijn ouders rijden hem als een ware kampioen naar de juiste pitbox. "Ja goed hé, we hebben er wat moois van gemaakt. Ik had er niet veel van verwacht, maar het is best leuk. Ze hebben er echt een feestje van gemaakt." Zijn vader en moeder zijn supertrots en de laatste mag haar zoon over het circuit rondrijden. "Als de bocht heel scherp is, ga ik wel wat zachter", lacht ze. En daar gaan ze, op gepast tempo achter de safetycar door de 'nieuwe' bochten van het circuit. Na de laatste kombocht staat daar de rector met een finishvlag te zwaaien. Heel even hebben ze zich de Formule 1-coureurs gewaand die hier hoogst waarschijnlijk volgend jaar voor een spektakel zullen gaan zorgen. Dan zijn Kaya en zijn klasgenoten alweer hard op weg naar een volgend diploma. Kijk bovenstaande videoreportage om te zien hoe Kaya en zijn klasgenoten de diploma-uitreiking op het circuit van Zandvoort beleefden.