Groot feest op Roald Dahlschool Zwaag, na bijzonder schooljaar eindelijk vakantie

"Het was wel even raar, maar je went er ook wel aan"

Volgens Thymen Kuijpers uit groep 8 is de afgelopen periode wel raar geweest. Hij legt uit dat je je klasgenoten niet ziet, maar daarnaast moet je wel denken aan de anderhalvemetermaatregel. "Het was wel even raar, maar je went er ook wel aan".

Wat gelukkig niet anders is dan vorig schooljaar is de afscheidsmusical van groep 8. Vlak voordat Thymen het podium op moet laat hij weten het wel spannend te vinden, 'maar dat komt wel goed'. De ouders van groep acht laten weten erg blij te zijn dat het mogelijk is gemaakt de kinderen 'live' te zien. "Beter dat je niet alleen een film krijgt te zien waar je je dochter in ziet", vertelt een trotse vader.