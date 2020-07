Triest einde voor verdwenen eenden, vreest Monique: "Afgerukte kop Duckie gevonden"

DEN HELDER - Ze had van meet af aan al weinig hoop op een goede afloop, maar toen gisteren een afgerukte kop van een eend werd gevonden, wist Monique Flohr uit Den Helder genoeg. Haar drie Indische loopeenden die eerder deze week verdwenen, zijn niet meer in leven. "Ik herkende hem meteen. Dat was Duckie, met zijn gele snavel."

De gevederde dieren zwommen rond in de vijver in haar tuin. Ze had ze vijf jaar geleden in huis genomen. Het begon met de twee witte eenden, later kwam de woerd erbij. "Ik had een vijver voor ze erin gezet, dat vonden ze heerlijk", vertelt Flohr. "Ze hebben water nodig om te zwemmen en af te koelen."

Maar terwijl de dieren normaal altijd op haar af komen, als ze de tuin in loopt, bleef het maandag ineens stil. "Ineens waren er geen drie eenden om te begroeten. Ik voelde al gelijk nattigheid, ik dacht, dit klopt niet." Direct al vermoedde ze dat de dieren niet meer zouden leven, ze ging er vanuit dat een bekende ze had gestolen voor de slacht. Woensdag werd haar vrees bewaarheid: iemand vond een afgerukte kop van een van de eenden. "In principe ben je gewoon kapot. Ik heb ook zitten janken, en nog als ik eraan moet denken. Ik mis ze gewoon."

Ze wil alles op alles zetten om de dader te vinden en looft 300 euro uit voor de gouden tip.