Koningin Máxima bezoekt GGZ Schagen: "Ze weet heel veel van dit vakgebied"

SCHAGEN - Koningin Máxima heeft een werkbezoek gebracht aan een locatie van de geestelijke gezondheidszorginstelling GGZ Noord-Holland-Noord in Schagen. Ze ging daar in gesprek met werknemers van verschillende vakgebieden over hun werkwijze.

Een spannende dag dus voor iedereen bij de zorginstelling in Schagen, zo ook voor Dick van der Vlugt. Hij is werkzaam als ervaringsdeskundige. "Ik heb mijn schoenen gepoetst", vertelt hij voorafgaand aan het koninklijke bezoek. "Ik heb de kriebels en ik heb er heel veel zin in!" Als ervaringsdeskundige ondersteunt hij patiënten, door middel van wat hij zelf heeft meegemaakt. Hij heeft ook moeten werken aan het herstel van geestelijke gezondheidsproblemen en gebruikt dat nu om anderen te helpen.

Het inzetten van ervaringsdeskundigen is een belangrijk onderdeel van de onderscheidende werkwijze, waar ook psychiater Elsbeth de Ruijter met de koningin over spreekt. "We organiseren de zorg echt om de patiënt en niet hoe het voor ons het makkelijkste is", beschrijft ze de werkwijze van de GGZ Noord-Holland Noord. "Wat ik ervaar in deze regio is dat er enorm goed samengewerkt wordt. Dat draagt ook bij aan het succes wat we hier hebben."

Koningin Máxima sprak tijdens drie gesprekken met behandelaars, ervaringsdeskundigen en bestuurders. Haar bezoek duurde bijna anderhalf uur en maakte diepe indruk op Dick. "Ze weet heel veel van dit vakgebied", vertelt hij na afloop. "Ze komt ook met scherpe vragen. Dus ze zorgt wel dat ze er dingen van meeneemt, daar heb ik alle vertrouwen in.