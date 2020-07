Held Gio (9) gaat tussen de wilde dieren fietsen voor bedreigde cheetahs

AMSTELVEEN - Gio Cruz is pas negen jaar oud, maar weet nu al de harten van menig dierenliefhebber te veroveren. Waar hij vorig jaar nog sleutelhangers verkocht om geld op te halen voor bedreigde dieren , heeft hij deze zomer een veel extremer plan. Hij gaat in één uur tijd zoveel mogelijk rondjes door Safaripark Beekse Bergen fietsen, om geld in te zamelen voor cheetahs in Botswana.

De banden van zijn fietsje zijn al opgepomt en de ketting is gesmeerd. Volgens zijn moeder Saskia Cruz springt Gio het liefst morgen nog op de fiets voor het goede doel. "Maar hij moet nog even wachten tot 1 augustus", vertelt ze lachend. De online fundraising loopt inmiddels al wel als een trein. In twee dagen hebben ze al ruim 400 euro op de teller staan. "Hij wilde in totaal duizend euro bij elkaar fietsen en ik dacht eerst dat haalt hij nooit, maar ik begin nu toch te twijfelen."

Beiden hadden ze hier nooit van durven dromen. "Laatst fietste Gio bij ons in de buurt mee met een sponsorfietstocht voor Stichting Contacthond. Toen hij klaar was wilde hij voor meer goede doelen fietsen, maar niet hier, want: hier was het saai." Toen ze begrepen dat veel hulporganisaties door de coronacrisis in zwaar weer terecht zijn gekomen, wilde Gio direct fietsen voor Stichting Wildlife. "En dan het liefst in zijn favoriete park de Beekse Bergen."

Moeder en zoon stonden versteld toen ze hoorden dat het safaripark dat ook wel zag zitten. "We gaan daar toch zo'n acht keer per jaar naartoe, omdat Gio verschillende dieren in het park 'geadopteerd' heeft. Ze kennen ons daar dus wel." Maar dat hij ook nog na sluitingstijd het park voor zichzelf heeft, om op de wandelpaden zoveel mogelijk kilometers te fietsen, gaat hun pet nog steeds te boven. "Dit maakt niemand mee, dit is zo apart."

Bezige Bij

Tot na zijn fietstocht kun je de actie van Gio steunen. Op de eerste dag van augustus springt hij dan echt op de fiets om door het safaripark te fietsen. "Natuurlijk probeert hij zoveel mogelijk kilometers te maken, maar hij zou ook zomaar afgeleid kunnen worden. Het is nogal een bezige bij." Het geld dat de Amstelveense Gio bij elkaar fietst gaat uiteindelijk naar 'Cheetah Conservation Botswana'. Een organisatie die de populatie cheetahs in Botswana beschermt.