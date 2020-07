Zussen Ilse en Eva gehuldigd als 'Junior Cyberagents': "Veilig op het internet"

DE GOORN - De tien fanatiekste 'junior cyberagents' van Koggenland zijn deze week op het gemeentehuis gehuldigd. Kinderen tussen de 8 en12 jaar oud worden via de online game genaamd Hackshield gewezen op de gevaren van criminaliteit op internet. "Er is behoefte aan een digitale scouting", aldus Tim Murck, bedenker van het spel.

"Ik was wel redelijk veilig op internet, want op school doen we al veel, maar toch heb je meer geleerd in het spel", verteld Eva aka 'Lovedogs' tegen NH Nieuws. Samen met haar zus Ilse, zijn ze niet alleen de beste van Koggenland, ook staan ze al tijden steevast in de landelijke top tien.

In de raadzaal van het gemeentehuis van Koggenland, krijgen de beste tien gamers van digitaal wijkagent Ferry Langendijk, een cerfiticaat uitgereikt met handtekening van de burgemeester.

Tekst gaat verder onder de video: