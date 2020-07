Ze zijn eraf: Hilversumse Duuk (11) doneert op zijn verjaardag lange vlechten aan goed doel

HILVERSUM - Het is wel even wennen: Hilversummer Duuk Lesschen (11) gaat weer met een korte coupe over straat. De jonge knul liet de afgelopen twee jaar zijn haar groeien met maar één doel: haar doneren aan Haarwensen. Vandaag op zijn verjaardag ging er een schaar in zijn lange lokken.

Dat Duuk twee jaar lang met een lange bos haar door het leven ging, was bewust. Twee jaar geleden zag hij een meisje uit zijn klas twee flinke vlechten doneren aan het goede doel. Van haar haar werden haarwerken gemaakt voor kinderen die door ziekte of medische behandeling geen haar meer hebben. Het was voor Duuk het moment dat ook hij besloot dat er voorlopig geen schaar meer in de buurt van zijn haar mocht komen.

Tot vandaag. Na een lange dag school stond de kapper voor de deur. "Het is nu wel erg lang, sommige mensen denken zelfs al dat ik een meisje ben. Vooral oudere mensen vinden een jongen met lang haar maar vreemd. Ik ben best blij als het straks weer korter is, maar ik vind het heel bijzonder om dit te doen", vertelde Duuk al eerder tegen NH Nieuws. Stoere coupe De kapper heeft Duuk weer een stoere korte coupe aangemeten. En Duuk zelf: die is vooral opgelucht. "Ik ben blij dat het achter de rug is. Ik moet wel wennen aan mijn nieuwe kapsel, maar het voelt nu lekker", vertelt hij. Een foto naar zijn klasgenootjes levert hilarische reacties op. "Ik krijg allemaal berichtjes als 'ik herken je niet' en 'omg'." Naast een paar lange vlechten voor Haarwensen heeft Duuk ook geld opgehaald voor KiKa. De jonge Hilversummer spaarde 1.330 euro bij elkaar.