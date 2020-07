Texelse Jeffrey haalt diploma in stijl op: "Op de trekker in een strak pak"

Al halverwege het schooljaar sprak Jeffrey met zijn vrienden op OSG de Hogeberg af om een keer met de trekker naar school te gaan. "Alleen door corona hadden we geen examenstunt, dus toen bleef de diploma-uitreiking over." Van zijn vrienden kwam de 17-jarige Texelaar uiteindelijk als eerste aan op de heugelijke avond. "Al die gezichten, prachtig. Monden vielen echt open."

Hij mocht de trekker lenen van zijn baas bij het bollenbedrijf waar hij werkt. "Mijn baas vond het een prachtig idee," vertelt hij lachend. De dag voor de uitreiking zette Jeffrey de trekker hoogstpersoonlijk nog even in het sop. "Hij moest natuurlijk even opgepoetst worden, want met een knappe trekker en een mooi pak, komt het helemaal goed."

