Gooise Meren zet eerste stap naar stoppen met apart ophalen plastic afval

GOOISE MEREN - Het moet niet lang meer duren of inwoners van Gooise Meren hoeven geen plastic, metaal en drankverpakkingen meer in een aparte kliko te gooien. Er gaat gekeken worden of er versneld gestopt kan worden met het scheiden van plastic afval. Een voorstel daartoe is gisteren aangenomen door de gemeenteraad van Gooise Meren.

Dat Gooise Meren gaat kijken of er gestopt kan worden met het apart inzamelen van het zogeheten pmd-afval, gebeurt op voorspraak van VVD-raadslid Hugo Bellaart. De Bussumer heeft de afgelopen maanden veel onderzoek gedaan naar wat er met het plastic afval gebeurt.

Het gescheiden inzamelen van plastic, metaal en drankverpakkingen dat inwoners van Gooise Meren nu netjes doen, is Bellaart een doorn in het oog. "Met het beleid dat we hebben, waarbij we alles inzetten op het afval scheiden, helpen we niet zozeer het milieu, maar vooral de afvalindustrie", vertelde hij eerder deze week tegen NH Nieuws. Volgens hem is de methode van nu niet milieuvriendelijk, wordt er te veel geld aan uitgegeven en is het bovenal nog eens een heel gedoe voor burgers.

Zo snel mogelijk

Meteen stoppen met het apart inzamelen van plastic afval ging de gemeenteraad van Gooise Meren gisteren nog te ver, maar men wil wel kijken hoe snel er dan wel mee gestopt kan worden. Gooise Meren is niet de enige gemeente die dat zou doen: vorige week maakten Utrecht en Houten bekend te willen stoppen met pmd, nadat eerder Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp ook al stopten.

Hugo Bellaart vertelde eerder deze week tegen NH Nieuws over zijn aversie tegen pmd-afval: