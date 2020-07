Man in scootmobiel ernstig mishandeld door scooterrijders na verkeersruzie

HAARLEM - Bij een ruzie over een verkeerskwestie is een 53-jarige Haarlemmer in een scootmobiel ernstig mishandeld. Daar waren drie jongemannen bij betrokken, van wie er één 'behoorlijk op de man aan het inslaan was', aldus de politie.

De mishandeling gebeurde afgelopen vrijdag. De drie jongemannen in de leeftijd van naar schatting 15 tot en met 18 jaar reden op een scooter en zij kregen mot met het slachtoffer over een verkeerssituatie.

Eén van de jongens, gekleed in een Noord-Afrikaans gewaad met korte mouwen, stapte na een woordenwisseling op de man af en begon op hem in te slaan. Eén van de drie jongens haakte af en liep weg. Uiteindelijk is de invalide man door de anderen geschopt en geslagen en zat hij onder de blauwe plekken. Een heftige mishandeling, zegt de politie.

De politie heeft intussen een aantal getuigen gesproken, maar is op zoek naar meer ooggetuigen. Een van de jongens is op de scooter vertrokken richting de Albert Schweitzerlaan. Verder is nog bekend dat een van de andere jongens een blauwe spijkerbroek droeg. De politie hoopt dat de getuigen meer over de jongemannen en de scooter kunnen vertellen.