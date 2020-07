Ajax dreigt Veltman kwijt te raken

Meerdere clubs uit de Premier League, een Italiaanse topclub en het Franse Olympique Marseille zouden belangstelling hebben voor de 28-jarige Veltman. Eerder liet de centrale verdediger annex rechtsback al weten graag een buitenlands avontuur aan te gaan. Zijn contract in Amsterdam loopt volgend jaar zomer af, dus dit lijkt het ideale moment om een stap te maken.

Volgens VI zijn de scouts van Olympique Marseille onder de indruk van de Amsterdammer. De club moet echter nog kijken of het mogelijk is om de speler van Ajax te halen gezien de regels voor financial fair-play.

In Frankrijk is de competitie, net als in Nederland, al ten einde. In Engeland en Italië wordt nog gespeeld. Het zou daardoor goed kunnen dat een definitieve overgang nog even op zich laat wachten.