Haarlem betaalt bijna 50.000 euro mee aan 8.000 zonnepanelen

De gemeenteraad heeft dit bedrag unaniem goedgekeurd. Kennemer Energie heeft 100.000 euro nodig om de komende anderhalf jaar de 8.000 zonnepanelen te plaatsen. De helft komt nu dus van de gemeente. Daarna is de onderneming financieel zelfstandig en is steun niet meer nodig.

In totaal is Kennemer Energie al goed voor 20.000 zonnepanelen op grote daken. Te denken valt daarbij aan het Mendelcollege, het Reinaldahuis, het Nova College en de Fablo tennishal. Zou de gemeente niet meebetalen, dan kan Kennemer Energie niet investeren en zou het 'een slapend bestaan' gaan leiden. Dat is volgens de gemeenteraad zonde vanwege de expertise die deze club heeft.