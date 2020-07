Namen van 'massamoordenaars' mogen blijven van de Transvaalbuurt

ZAANDAM - De gemeente Z aanstad wil onderzoeken wat ze met de straatnamen in de Transvaalbuurt aan moet. Politieke partij Denk wil dat er in de stad gekeken wordt naar namen met een dubieus verleden. Bewoners van de buurt willen de straatnamen liever behouden.

"Waanzin!" zegt een bewoner van de Cronjéstraat. Hij vind het geschiedvervalsing. Een andere buurman ziet problemen op persoonlijk vlak. "Je moet adreswijzigingen doen", zegt hij tegen NH Nieuws.

Massamoordenaars

"Het waren toch massamoordenaars" zegt Erik Schaap van Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland. Kruger, Cronjé, Botha en De Wet waren voor Nederland helden, omdat ze tegen de Engelse vochten in Zuid-Afrika. Maar omdat ze ook vele oorspronkelijke bewoners hebben vermoord, is nu de vraag of die namen nog geëerd moeten worden. Schaap is van mening dat de namen niet weg moeten, maar dat er duiding bij moet komen. "Ik zou ze niet willen veranderen maar wel duidelijk willen maken dat er ook hele donkere kanten zitten aan deze personen."