In beeld: zó ronden basisscholen en middelbare scholen het coronajaar af

NOORDKOP - Het is door corona voor iedereen een gek jaar geweest, maar misschien nog wel het meest voor de kinderen en jongeren die hun schooltijd afsloten. Musicals konden niet op de traditionele manier doorgaan, gala's en schoolkampen vielen in het water en er werden creatieve oplossingen bedacht voor diploma-uitreikingen. Toch probeert elke school er nog een feestje van te maken. Hier een overzicht uit de Noordkop.

Deel jouw foto's met ons via [email protected] . Wie weet zie je ze terug op onze site.

Basisscholen probeerden zo goed en zo kwaad als het ging een eindmusical in elkaar te zetten. Waar de een hem buiten opvoerde, maakte de ander er een film van. Basisschool de Brug in Sint Maartensbrug had de 'filmpremière' nog extra bijzonder gemaakt, door de kinderen op te laten halen in een limousine. Eenmaal aangekomen, werden ze als heuse filmsterren, inclusief kinderchampagne en een fotograaf, op een rode loper onthaald.

Basisschool De Kluft in Den Helder pakte het anders aan: die liet de eindmusical schieten, maar zorgde op een andere manier voor een bijzonder afscheid van de groep achters. In een zaal van theater De Kampanje kregen de kinderen hun certificaten en namen ze afscheid van hun leraren en van elkaar. Ook hier werden ze op een rode loper welkom geheten.

Voor middelbare scholen moest iets anders worden bedacht voor de traditionele diploma-uitreiking. Het gala hadden de eindexamenleerlingen vaak al gemist, net als jaarlijkse stunt, maar de uitreiking van de diploma's zou doorgaan. Lyceum aan Zee deed dit met een 'diploma drive-through'. Vanuit een auto kregen ze het felbegeerde papiertje en andere felicitaties.

Mavo aan Zee maakte er een marathonuitreiking van. Al jaren is het bij de mavo traditie om in een theatershow de diploma's aan de leerlingen te overhandigen. Op ludieke wijze, omlijst met sketches en muziek, passeert de middelbareschooltijd de revue en worden bijzondere zaken uitgelicht. Door de coronacrisis kon het niet op de normale manier doorgaan, maar daar werd iets op bedacht. Een reeks van acht diploma-uitreikingen was het resultaat.

De Texelse OSG de Hogeberg maakte van de diploma-uitreiking een feest in de vorm van een filmpremière. In tien minuten liepen de geslaagden langs stands waar ze een drankje en een hapje kregen, maar ook mooie woorden te horen kregen en uiteindelijk een nummer konden aanvragen dat zou worden gedraaid als ze hun diploma zouden tekenen. Via een livestream waren de avonden (gisteren en vandaag) voor geinteresseerden te volgen.

Bekijk hieronder de diploma-uitreiking van Lyceum aan Zee: