Werkzaamheden N196 voor aanleg HOVASZ starten aankomende zaterdag: dit gaat er veranderen

AALSMEER - De voorbereidingen zijn de afgelopen weken al getroffen door aannemer Dura Vermeer. Nu gaat de aanleg van de Hoogwaardige Openbaarvervoersverbinding Aalsmeer - Schiphol-zuid écht beginnen. Eerst het realiseren van een rotonde bij de Zwarteweg in Aalsmeer en de bouw van een fietstunnel op het kruispunt tussen de N196 en de Legmeerdijk.

Jarenlang was de N196 de N201. Alle vrachtwagens reden af en aan bij de bloemenveiling, over een weg middenin het centrum van Aalsmeer. Met de nieuwe N201 is de N196 een stuk rustiger geworden. Om het busvervoer tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid te verbeteren wordt de weg nu op sommige punten drastisch aangepakt. De bus wordt leidend en op sommige stukken wordt de maximumsnelheid 30 kilometer per uur. Daardoor zal het nóg rustiger worden op de weg. Het eerstvolgende actiepunt voor de HOVASZ: het aanleggen van een rotonde bij de Zwarteweg.

Al meer dan een half jaar is de situatie bij dit kruispunt aangepast. Een van de rijstroken is afgesloten en er zijn verkeersdrempels aangelegd. Dit om weggebruikers te laten wennen aan de nieuwe functie van de voormalige provinciale weg. Straks zal dit karakter compleet veranderen door de nieuwe rotonde. De verwachting is dat deze nog in de zomer gereed is.

Ook bij de Legmeerdijk wordt deze zomer hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van de weg. Hier zal een fietstunnel gemaakt worden en over het gehele traject tussen Uithoorn en Schiphol-zuid zullen de fietspaden beter en veiliger worden. Het verkeer zal bij de werkzaamheden aan de Zwarteweg worden omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een oversteekplaats ter hoogte van de brandweerkazerne. Ontwerpen maar! Voor de inrichting van de rotonde bij de Zwarteweg is een wedstrijd uitgeschreven. Iedereen met een goed idee voor het midden van dit kruispunt kan zijn ei hier kwijt. Er is in totaal 25.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeente Aalsmeer om in het midden van de rotonde een aantrekkelijk, Aalsmeers beeld te schetsen.