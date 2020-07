Noordkop & Texel Ondernemers hebben genoeg van graafwerk in de straat: "Al zes keer alles op zwart"

HIPPOLYTUSHOEF - Ze zagen het alweer aankomen: graafmachines in de straat en ja hoor...alles op zwart. Ondernemers van de Koningstraat in Hippolytushoef hebben er schoon genoeg van. In twee jaar tijd is er al zes keer stroomstoring geweest door graafwerkzaamheden. "Ik ben mensen thuis verder gaan knippen. Niet normaal, toch?"

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Inmiddels ligt de Koningstraat weer dicht, maar voor Mathijs Laan is de maat vol. "Afgelopen dinsdag was ik aan het werk. Ik zag de mannen aankomen en waarschuwde mijn collega al. Ik was bezig met facturen en bestellingen en plotseling kwam er een rare plof uit mijn computer. Ja, ik had weer flink de balen." Schade "We verkopen metaaldetectoren en zijn vooral afhankelijk van online bestellingen. Dat ligt bij een stroomstoring helemaal stil. Maar ook een computer ging stuk de vorige keer. Duizend euro schade." Bij de kapper aan de overkant hetzelfde verhaal. Kapster Petra Joor: "Het is meteen donker. We kunnen niet föhnen, hebben geen warm water. Het is de zoveelste keer al, dus wij waren ook wel ontstemd. We zijn toen maar 's avonds aan het werk gegaan."

