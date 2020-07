Alkmaar Angst bij ondernemers Alkmaar na zoveelste brand: "Dit baart me enorm veel zorgen"

ALKMAAR - Ondernemers op het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog maken zich veel zorgen om de brand die vannacht twee bedrijven compleet in de as legde. Het is namelijk de derde grote brand in een paar jaar tijd op het bedrijventerrein.

Persbureau Nieuwsfoto

Bij de brand raakte niemand gewond wel is de schade enorm. Een autopoetsbedrijf en een garage in het bedrijfsverzamelgebouw zijn compleet in de as gelegd. Autohandelaar Birol Dulkadir weet te vertellen dat er zeker veertien auto's zijn verwoest of beschadigd.

Quote "Er stond ook een auto van mij binnen, maar die is compleet verwoest" birol dulkadir - autohandelaar

"Wij brengen hier altijd onze auto's heen voor een poetsbeurt. Er stond ook een auto van mij binnen, maar die is compleet verwoest. Ik vind het vooral erg voor de eigenaar. Hij is er kapot van. Die kan nu niets meer." Het is niet de eerste keer dat er een grote brand woedt op het bedrijventerrein. Vorig jaar december ging een bedrijfsverzamelgebouw aan de Hazenkoog in vlammen op. Twee garagebedrijven, een verhuurder van geluidsapparatuur en een meubelmaker werden toen getroffen. Het is de zoveelste brand en het zorg voor bezorgdheid bij ondernemers. Engeltje Zo ook bij Dennis Burgering die kleding en spullen inzamelt voor Oost-Europa. "Ik moet maar eens goed naar mijn brandverzekering kijken. Ik kom er nu goed vanaf. Ik zit vlak naast het pand maar ik heb niet eens rookschade. Als ik dat wel had, had ik de boel kunnen ontruimen. Zo dicht bij de brand en ik heb helemaal niks. Dat moet een engeltje zijn."

Ook Jos Schilder van bouwbedrijf Zaanderwijk is er niet gerust op. "Het aantal bedrijven slinkt wel op deze manier. Dit baart me enorm veel zorgen. Wij hebben een houttimmerwerkplaats en je wil toch door met je werk. Maar het wordt wel erg bedreigend zo. We hebben geluk dat de wind niet verkeerd stond. Het komt heel erg dichtbij op deze manier."